AK Parti'li Toprak: "Avusturya ile inişli çıkışlı ilişkilerimizi diyalog yoluyla geliştirebiliriz"
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AK Parti'li Toprak: "Avusturya ile inişli çıkışlı ilişkilerimizi diyalog yoluyla geliştirebiliriz"

27.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:42
AK Parti'li Toprak:

TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avusturya'yla inişli çıkışlı ilişkilerin diyalog yoluyla geliştirilebileceğini belirtti.

TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avusturya'yla inişli çıkışlı ilişkilerin diyalog yoluyla geliştirilebileceğini belirtti.

Toprak, Avusturya Parlamentosu Türkiye İlişkileri Grubu Başkanı Nurten Yılmaz ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getiren Toprak, "Tarihin kritik dönemlerinde Avusturya'yla önemli ilişkilerimiz var. İnişli çıkışlı ilişkilerimizi diyalog yoluyla geliştirebileceğimiz kanaatindeyim." dedi.

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Üst düzey görüşmelerin ve parlamenter diplomasinin, iki ülke ilişkilerinin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyen Toprak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'ya birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." diye konuştu.

Toprak, Türkiye'den Almanya'ya göç eden ilk jenerasyon işçilerin çocukları olan, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin, Kovid-19'a karşı aşı geliştirdiğini belirterek, Türk kökenli Avrupalıların her alanda başarı göstermesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Avusturya Parlamentosu Türkiye İlişkileri Grubu Başkanı Yılmaz da Türkiye'nin gerçekte Avrupa medyasının yansıttığından daha farklı ve güzel olduğunu ifade etti. Yılmaz, iki ülke ilişkilerini geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Bu arada iki ülkenin parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarının, uzun bir aradan sonra ilk kez toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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