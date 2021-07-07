AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkati çekti.

"Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülkedir." diyen Taşkın, bazı çevrelerin orman yangınları üzerinden iktidarı karalamaya ve algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Orman mühendisi olduğunu dile getiren Taşkın, yanan orman alanlarında tekrar ormanların oluşturulmasının yasal güvenceye alındığını, bu nedenle zarar gören orman arazilerinin vasfı dışında kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da asker ve polis teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurumun, orman teşkilatı olduğunu belirtti.

Orman yangınlarına karşı teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarını ifade eden Aydın, etkin müdahale için İHA'lardan da destek aldıklarını, 39 helikopterin belli yerlerde hazır şekilde bekletildiğini söyledi.

Yangında zarar gören ancak sonra tekrar ağaçlandırılan orman alanlarına ilişkin fotoğrafları gösteren Aydın, hükümetin, orman alanlarının korunması konusunda hassas olduğunu vurguladı.

Aydın, otel veya başka bir tesis yapmak için orman alanlarının yakıldığına ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta