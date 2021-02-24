AK Parti'li Taşkın, Türkiye'nin, 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta açıklanan 2020'nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerinin, beklentileri aşarak bir önceki yılın son ayına göre yüzde 9 artış gösterdiğini hatırlattı.

Salgın başladığında Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngören IMF'nin, gelinen noktada Türkiye'nin yüzde 1,2 büyüyeceği şeklinde önceki tahminini güncellemek zorunda kaldığını söyleyen Taşkın, tedarik zincirlerinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen üretim sektörünün uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koyduğunu anlattı.

Geçen yıl her şeye rağmen 169,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracattaki payın, ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkarıldığını dile getiren Taşkın, "Son veriler de açıkça gösteriyor ki Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarında, 2023 ekonomik hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Taşkın, Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar 730 milyon 157 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının 653 milyon 539 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin'in, bu alanda 2020'nin ihracat şampiyonu olduğunu kaydetti.

Mersin'in, 83 çeşit ürünün yetiştiği en önemli tarım kentleri arasında yer aldığına değinen Taşkın, şehirde yaklaşık 333 bin hektar alanda yılda 2,6 milyon ton meyve, 2,3 milyon ton sebze üretildiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu