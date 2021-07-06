AK Parti'li Taşkın, Türkiye ekonomisinin rekor kırmaya devam edeceğini söyledi
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AK Parti'li Taşkın, Türkiye ekonomisinin rekor kırmaya devam edeceğini söyledi

AK Parti'li Taşkın, Türkiye ekonomisinin rekor kırmaya devam edeceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisinin rekorlar kırmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisinin rekorlar kırmaya devam edeceğini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi sürecinde küresel ticaretin güçlü üretim ve tedarik ülkesi olarak öne çıkan Türkiye'nin, ihracattaki yükselişini de sürdürdüğünü ifade etti.

Haziran ihracatının yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolar olduğunu anımsatan Taşkın, aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihin en yüksek değerlerine ulaşıldığını, tüm dönemlerin rekorlarının kırıldığını belirtti.

Taşkın, ihracatın ithalatı karşılama oranının haziranda, geçen yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldiğine işaret ederek, ocak-haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye ulaştığını anlattı.

Yılın ilk 6 ayında 105 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin, yıl sonunda 210 milyar dolara doğru koştuğunu dile getiren Taşkın, "Birileri görmek istemese de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisi rekorlar kırmaya devam edecektir. Ülkeyi kalkındırmak, büyütmek, güçlendirmek için gece-gündüz gayret eden yatırımcılara, üreticilere ve ihracatçılara teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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