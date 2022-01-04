AK Parti'li Taşkın: "Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye ekonomisinin, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geriye dönük 2 yıllık ekonomik verilere bakıldığında, Türkiye'nin açık bir başarı örneği gösterdiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Taşkın, "Son 12 ayın 11'inde ihracatta rekorlar kıran Türkiye, 2021 yılı toplam ihracatını geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar dolar gerçekleştirerek tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi." diye konuştu.

Taşkın, seçim bölgesi Mersin'in 2021'de gerçekleştirdiği 2 milyar 601 milyon 46 bin dolar ihracatla 81 il içerisinde 13. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attığını anlattı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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