AK Parti'li Taşkın, TKDK destekleriyle 1,5 milyar liralık yatırımın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) geçen yıl hayata geçirilen 2 bin 752 proje için 957 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdiğini, bu hibelerle toplam maliyeti 1,5 milyar liralık yatırımın ülke ekonomisine...

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) geçen yıl hayata geçirilen 2 bin 752 proje için 957 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdiğini, bu hibelerle toplam maliyeti 1,5 milyar liralık yatırımın ülke ekonomisine kazandırıldığını açıkladı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TKDK'nin Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı (IPARD) kapsamında sunulan AB fonlarını Türk yatırımcılarla buluşturduğunu anlattı.

TKDK'nin, toplam yatırım bütçesi 10,5 milyar lira olan yatırımlar için girişimcilere 5,2 milyar lira hibe verdiğini dile getiren Taşkın, "2020 yılında dünya gündemine oturan küresel koronavirüs salgınında da üreticileri, yatırımcıları IPARD kapsamında desteklemeye hız kesmeden devam eden TKDK, geçen yıl hayata geçirilen 2 bin 752 proje için 957 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdi. Bu hibelerle toplam maliyeti 1,5 milyar liralık yatırım ekonomimize kazandırıldı." dedi.

Mersin TKDK İl Koordinatörlüğünün yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Taşkın, "Toplam 285 projeye 276,30 milyon lira hibe sağlandı. Bu hibenin 194 milyon lirası ödendi, 82,30 milyon lirası ödenecek. Bu hibeler sayesinde 592,30 milyon lira yatırım yapıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz