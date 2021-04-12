AK Parti'li Taşkın, Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlayacağını bildirdi
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AK Parti'li Taşkın, Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlayacağını bildirdi

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
AK Parti'li Taşkın, Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlayacağını bildirdi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, seçim bölgesi Mersin'deki Pamukluk Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla ekonomiye yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlayacağını belirtti.

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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, seçim bölgesi Mersin'deki Pamukluk Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla ekonomiye yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlayacağını belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'ye her alanda olduğu gibi su yatırımlarında da sayısız eserler kazandırdığını söyledi.

Son 19 yılda 600'ü baraj olmak üzere 8 bin 697 yeni tesisin hizmete açıldığını anımsatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde 45 milyon kişinin uzun vadede içme suyu ihtiyacını karşıladık. Tüm yurtta olduğu gibi seçim bölgem Mersin'de de su yapılarının artması, kentteki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarsus Pamukluk Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım, hem verimliliğin artmasına hem de ürün çeşitliliğine sebep olacaktır."

Taşkın, Pamukluk Barajı'nın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 97 olduğunu, bu yıl içinde su tutma işlemine başlanacağını aktardı.

Projenin hizmete alınması ile ülke ekonomisine yıllık 357 milyon lira tarımsal katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Taşkın, Pamukluk Barajı'nın, Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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