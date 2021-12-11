AK Parti'li Taşkın: "Mersin'deki hastanelerde yatak sayımız 3 bin 98'e ulaştı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Taşkın: "Mersin'deki hastanelerde yatak sayımız 3 bin 98'e ulaştı"

AK Parti'li Taşkın:
AA / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'deki kamu hastanelerinde 2003 yılında 2 bin 300 olan yatak sayısının 3 bin 98'e ulaştığını söyledi.

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'deki kamu hastanelerinde 2003 yılında 2 bin 300 olan yatak sayısının 3 bin 98'e ulaştığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının yatırımlarına değinerek, "Yapılan yatırımlarla birlikte 2003 yılında koğuş sistemiyle hizmet veren kamu hastanelerinin 2 bin 300 olan yatak sayısı, 2 bin 107'si nitelikli yatak olmak üzere 3 bin 98'e çıkmıştır." dedi.

2003 yılında Mersin'de görev yapan hekim sayısının 347 olduğuna, bu rakamın şimdi 978'e çıktığına işaret eden Taşkın, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiklerini, tek gayelerinin vatandaşlara daha kolay ve ucuz hizmet vermek olduğunu belirtti.

AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu

AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu

 Şanlıurfa'da 'bedava elektrik' vaadi veren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den peş peşe tepki! CHP'li belediyeler hatırlatıldı

Şanlıurfa'da "bedava elektrik" vaadi veren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den peş peşe tepki! CHP'li belediyeler hatırlatıldı

 Bütçe görüşmelerinde sular durulmuyor! Meclis'te el hareketi ve küfür gerginliği

Bütçe görüşmelerinde sular durulmuyor! Meclis'te el hareketi ve küfür gerginliği

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title