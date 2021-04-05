AK Parti'li Taşkın'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milletin iradesi, sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milletin iradesi, sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "bazı emekli amirallerin gece yarısı yayınladıkları darbe imalı bildiriyi kınadığını" ifade etti. Bu açıklamanın, vesayetçi kafanın ürünü olduğunu vurgulayan Taşkın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dimdik ayaktayken gece yarısı bir bildiri yayınlayarak Türkiye'yi karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe ümidi olanlara seslendiğini belirten Taşkın, "Beyhude heveslerin peşine düşmeyin, demokrasiden yana olun, vesayet odaklarının yanında değil, aziz milletimizin tarafında yer alın. Şunu herkes çok iyi bilsin ki artık eski Türkiye yok. Milletin iradesi, sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür." diye konuştu.

Taşkın, bu bildirinin sorumlularının Türk adaletine hesap vereceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz