AK Parti'li Taşkın'dan ABD'deki Türkiye aleyhtarı ilana tepki
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AK Parti'li Taşkın'dan ABD'deki Türkiye aleyhtarı ilana tepki

04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:32
AK Parti'li Taşkın'dan ABD'deki Türkiye aleyhtarı ilana tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenlere tepki gösterdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenlere tepki gösterdi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'ye Gezi eylemlerinde, 17/25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da saldıranlar, ülkemizi içeride ve dışarıda yalnız bırakmaya çalışan küresel şer odakları ve FETÖ, şimdi de ABD'de Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin saldırılarda bulunuyorlar. Bu saldırıları şiddetle lanetliyorum." dedi.

Ali Cumhur Taşkın, "Türkiye'yi durdurmak, işgal etmek istediğinizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği gibi ne yaparsanız yapın aziz milletimizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, Türkiye'yi durduramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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