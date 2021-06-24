AK Parti'li Taşkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye'nin ne denli güçlü bir ülke olabileceğini dosta düşmana gösterdik.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye'nin ne denli güçlü bir ülke olabileceğini dosta düşmana gösterdik." dedi.

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Taşkın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılının geride kaldığını hatırlatarak bu süreçte yeni sistemin devlete kazandırdığı avantajları gözlemleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Taşkın, dünyayı sarsan, ekonomileri durduran Kovid-19 salgını ile mücadelenin, yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan hızlı ve etkin kararlarla başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana girdiği her seçimden birinci parti olarak çıktığını belirten Taşkın, "Aradan geçen 19 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda, gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Üstelik bu süreçte Türkiye her türlü vesayetle mücadeleden terör saldırılarına ve ekonomik sabotajlara kadar pek çok sıkıntıyla da yüzleşmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarlarında sağlığın yanı sıra eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda adeta çağ atladığını ifade eden Taşkın, "Özgür, müreffeh ve saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye'nin ne denli güçlü bir ülke olabileceğini dosta düşmana gösterdik. Aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu