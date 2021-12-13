AK Parti'li Taşkın: "Bütçelerimiz güçlenen, büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırlanmıştır"
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, bütçelerin, güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuyla, milletin beklentileri esas alınarak hazırlandığını söyledi.
MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, bütçelerin, güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuyla, milletin beklentileri esas alınarak hazırlandığını söyledi.
Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bütçelerimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, her türlü küresel etki, yaptırım ve manipülasyon girişimine rağmen güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuyla, doğrudan milletimizin beklentileri esas alınarak hazırlanmıştır." diye konuştu.
Bütçenin, toplumun her kesimine sahip çıktığını ve millete hitap ettiğini belirten Taşkın, "2022 yılı bütçesi, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı bir yapıda, yeşil kalkınma devrimiyle, milli teknoloji hamlemizi güçlendirecek bir çerçevededir." değerlendirmesinde bulundu.
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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri