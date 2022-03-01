AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir"

MERSİN (AA) - Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Her ne kadar postmodern denilse de 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan açık bir darbedir." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen "28 Şubat Darbesinin" 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Her ne kadar postmodern denilse de 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan açık bir darbedir. 28 Şubat'ta temel hak ve özgürlükler askıya alındı. 'İrticayla mücadele' adı altında dindar vatandaşlarımıza yönelik her türlü baskı, zulüm ve ayrımcılık devlet politikası haline getirildi. AK Parti olarak aziz milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan o kara günleri asla unutmadık, unutmayacağız ve de unutturmayacağız."

Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, darbecilerin hukuksuz uygulamalarına son verildiğini ve açılan yaraların birer birer sarıldığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile AK Partinin her türlü vesayet odaklarına karşı verdiği mücadelesi sonuç vermiş, tarihimizde ilk kez, darbeciler hukuk önünde hesap vererek mahkum olmuşlardır" diyen Taşkın, darbeyi yapanın yanına kar kaldığı dönemlerin AK Parti'yle beraber mazide kaldığını vurguladı.

Ali Cumhur Taşkın, 27 Nisan e-muhtırasında ve sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet iradesini asla yere düşürmediğini, darbecilerin karşısında canı pahasına dimdik durduğunu ve darbecilere fırsat vermediğini belirtti.