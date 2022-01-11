AK Parti'li Taşkın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
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AK Parti'li Taşkın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti'li Taşkın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "AK Parti iktidarında ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar Türk basının zenginleşmesine, çeşitlenmesine daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Ak Parti iktidarında ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar Türk basının zenginleşmesine, çeşitlenmesine daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Demokratik ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirten Taşkın, basının milletin müşterek sesi, gözü ve kulağı olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koştuğuna dikkati çeken Taşkın, "Her şartta ve her koşulda görevleri peşinde olan gazeteciler doğal olarak her türlü tehdit ve yıpranmaya açıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 20 yıllık AK Parti iktidarında ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur." diye konuştu.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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