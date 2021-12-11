AK Parti'li Sürekli, Tire ve Ödemiş'te üreticileri ziyaret etti

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire ile Ödemiş ilçelerinde üretici ve üretici temsilcileri ile buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sürekli, Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ve bazı tesisleri ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, "Üretici ve yatırımcımız, her zorlu şartta cansiperane bir duruş sergiliyor. Küçük Menderes Havzası'nın üreticileri de bu süreci kararlılıkla göğüslüyor. Sıklıkla dile getirilen yem tedarik konusunda önemli adımlar atıldı. TMO devrede. Ekonomik dalgalanma dünyanın sorunu. Ülkemizde bunu el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Çünkü sürekli sahadayız, görüyoruz. Üretici devletin, devlet üreticinin yanında." ifadelerini kullandı.

Ödemiş ziyareti

Ödemiş İlçe Teşkilatı ile de bir araya geldiği belirtilen Sürekli, yaptığı değermendirmede ekonomideki dalgalanmanın geçici olduğuna işaret etti.

Asgari ücrete, memura, emekliye önemli oranlarda zamlar yapılacağını ve ardından 3600 ek göstergenin çıkacağını hatırlatan Sürekli, şunları kaydetti:

"Düşük faiz, üretim, ihracat ve istihdam temelli yeni ekonomik planlama ile kısa sürede bu dönemi de geride bırakacağız. Vatandaşımız bize güvenini koruyor. Üreticimiz, yatırımcımız bize güveniyor. Bunun karşılığı ve sonu muhakkak ki refah olacak."

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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