AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki - Haber
Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika

AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz.

02.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:04
AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz. Ama her sabah sahilde koştuğunuzu biliyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basında yer alan açıklamalarına ilişkin, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz; ama her sabah sahilde koşup spor yaptığınızı biliyoruz. Devletimiz şu ana kadar tüm tedbirleri titizlikle aldı. Gerektiğinde daha katı tedbirler de alacaktır. Hesap sormanın peşine düşmeden önce hesap versinler. İzmir'in malı deniz diyerek, bir yılda satıp savdılar" sözleri ile tepki gösterdi. Sürekli açıklamasını şöyle sürdürdü:  

"Bir yıllık icraatlarının ajandası ile halkın karşısına çıkamayanlar, kendilerine fırsat bu fırsat deyip, bir 'koronavirüs ajandası' oluşturmuşlar belli ki. Kimlerin kafasıyla hangi hesabı yaptıklarınızı bilmiyoruz. Devlet tanımamazlık, halkı galeyana getirme, üslupta pervasızlık ne ararsanız var. Sürecin hassasiyetini ısrarla anlatmamıza rağmen, sazı ellerine alıp, tüm gücüyle salgınla mücadele eden devlete üst perdeden talimatlar vermeleri, halka korku ve kaygı şırınga etmeleri doğru değil."'HESAP VEREMEYEN HESAP SORMAYA KALKIŞIYOR'

Belediyelerin yardım toplaması ile ilgili yasaların ortada olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İlgili yasalar ortada. Gereğini yaparak idare işlemlerini gerçekleştirerek bağış kabul edebilirler. Bu işler afaki olmaz. Yasa koyucu olan TBMM'nin iradesine rağmen olmaz, kontrolsüz, denetimsiz yapılamaz. AK Parti'li belediyeler için de aynı şey geçerli. Feveranlarını anlamak mümkün değil. Biz 'aynı yere yumruk vuralım' dedikçe, sağa sola sarıyor, sürekli veryansın ediyorlar. Bu neyin hesabıdır? Hesap veremeyenler nasıl hesap sormaya kalkışıyor? Biz farklı bir şey mi söylüyoruz. Biz de dayanışma diyoruz, devletimiz de 'biz bize yeteriz' diyor. Bu neden rahatsız ediyor. Bu can pazarında asıl kendileri hangi hesabın peşindeler, anlamadık. Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi Haber
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi
240 bin takipçisi olan 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi yakalandı Haber
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haber
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Ebru Yaşar Hazar Ergüçlü Recep Tayyip Erdoğan
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 23:16:55. #1.15#
title