AK Parti'li Subaşı: "Yeni ve büyük Türkiye, kadınlarımız olmadan gerçekleşemez"
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AK Parti'li Subaşı: "Yeni ve büyük Türkiye, kadınlarımız olmadan gerçekleşemez"

08.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:04
AK Parti'li Subaşı:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yeni ve büyük Türkiye'nin, kadınlar olmadan gerçekleşemeyeceğini bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yeni ve büyük Türkiye'nin, kadınlar olmadan gerçekleşemeyeceğini bildirdi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Samsun'da çocuğunun gözü önünde bir kadının darbedildiği olaya tepki gösterdi.

Kadınların hikayelerinin bir güne sığdırılamayacak kadar zengin olduğunu vurgulayan Subaşı, "Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Türk kadınının dünyanın en fedakar kadını olduğunu dile getiren Subaşı, "Yeri gelir Erzurum'da Kara Fatma olur, yeri gelir Şerife Bacı, yeri gelir Nene Hatun olurlar." dedi. Subaşı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da, İstanbul'da şehit olan kadınların ismini de saydı.

Seçme ve seçilme hakkının Türk kadınına 5 Aralık 1934'te, dünyadaki pek çok kadından önce verildiğini hatırlatan Subaşı, kadınların çalışma hayatı, siyasi hayatı ve sosyal haklarıyla ilgili AK Parti iktidarları döneminde yasal düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Kadınların siyasetin seviyesini de yükselttiğini belirten Subaşı, "Yeni ve büyük Türkiye kadınlarımız olmadan gerçekleşemez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milli güvenlik sorunu olarak gördüğünü söylemesini şiddetle kınadığını ifade eden Subaşı, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir şekilde siyaset yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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