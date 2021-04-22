AK Parti'li Subaşı: "CHP darbeci, fitneci, yalancı ve iftiracı geleneğini hala devam ettiriyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Darbeseverlik CHP'nin genlerine kadar işlemiş kronik bir hastalıktır.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Darbeseverlik CHP'nin genlerine kadar işlemiş kronik bir hastalıktır. Bu CHP demokratikleşemediği, kendini yenileyemediği, milletin değerleriyle barışamadığı için darbeci, fitneci, yalancı ve iftiracı geleneğini hala devam ettiriyor. Yine CHP, halkımızdan destek alamadığı için askeri bürokratik vesayetin güdümüne girmiş bulunmaktadır." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin, Kuvayımilliyeyi amil, iradeyimilliyeyi hakim kılmak üzere yola çıkanların eseri olduğunu söyledi.

Açılan bir parlamentonun adım adım kendi hukukunu oluşturarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüştüğünü belirten Subaşı, "Yaptığı 338 kanun, verdiği 389 kararla yeni bir devlet ve hükümet kuran TBMM, birinci devresinde demokratik bir tartışma ve temsillilik zemininde bir milli kurtuluş savaşı yürütmüş ve başarıya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin, kuruluşundan 100 yıl sonra bir kez daha milletin emrinde olduğunu ve milli iradeye dayandığını göstererek, 15 Temmuz şanlı direnişi ile Gazi Meclis unvanını ikinci kere aldığını dile getiren Subaşı, "101. yılını idrak ettiğimiz bugün, bu milletin iradesinden başka irade tanımadığımızı, yüce Meclisimizden bir kez daha ilan ediyorum." diye konuştu.

Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmayı da değerlendiren Subaşı, şunları söyledi:

"Bu ifadeler, bir kere daha CHP'nin darbeci, vesayetçi gayri milli ve antidemokratik yapısını ortaya çıkarmıştır. 27 Mayıs darbesinden önce asker ve sivil bürokrasisiyle kol kola meydanlarda dönemin CHP vekilleri vardı. Darbeseverlik, CHP'nin genlerine kadar işlemiş kronik bir hastalıktır. Bu CHP demokratikleşemediği, kendini yenileyemediği, milletin değerleriyle barışamadığı için darbeci, fitneci, yalancı ve iftiracı geleneğini hala devam ettiriyor. Yine CHP, halkımızdan destek alamadığı için askeri bürokratik vesayetin güdümüne girmiş bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz