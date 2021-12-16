AK Parti'li Subaşı: "Bakanlarımızın hepsi, atanmış olmakla birlikte adanmış bir şekilde çalışmaktadır"

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Bakanlarımızın hepsi, atanmış olmakla birlikte adanmış bir şekilde çalışmaktadır." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğini, bütçeye ilişkin de "sarayın bütçesi" gibi söylemlerin dile getirildiğini söyledi.

Bazı milletvekillerinin, "hapishanelerdeki rehineler..." şeklinde konuşmalarına başladığını anlatan Subaşı, "Milliyetçi kimliğiyle ön plana çıkan İYİ Parti'den ses seda yok. CHP'den ses seda yok. Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde rehin, esir var mı? Yüzde 52 oyla iş başına gelen, 20 seneden beri girdiği bütün seçimleri birincilikle kazanan bir kişiye hakaret edeceksin, o kişinin çalışma arkadaşlarına 'atanmışsın' deyip ne kadar hakaret içeren kelimeler varsa tutanaklarda vardır, kullanıyorlar." diye konuştu.

Bakanların, hukuk çerçevesinde görevlendirildiklerini ve TBMM'de milletvekilleri gibi yemin ettiklerini belirten Subaşı, "Hepimizin sahip olduğu haklara sahiptir. Bakanlarımızın hepsi, atanmış olmakla birlikte adanmış bir şekilde çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Subaşı, muhalefet partilerinin iktidara gelmeleri halinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlar için af çıkarmayı hedeflediğini aktararak "PKK/PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ mensupları, DHKP-C ile illiyet bağı olanlar, devlet memuruysalar KHK ile görevden alındılar. HDP'yi kastetmiyorum, CHP ve İYİ Parti yöneticilerine soruyorum, KHK'lilere getirmeyi düşündüğünüz affın bir sonrası, acaba Penisilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşını da kapsayacak mı?" sorusunu yöneltti.

Subaşı, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğunu ancak "Atatürk'ün partisi" olmadığını savundu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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