AK Parti'li Subaşı: "27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum"
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AK Parti'li Subaşı: "27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum"

AK Parti'li Subaşı: '27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Mayıs 1993'te Elazığ-Bingöl kara yolunda PKK tarafından şehit edilen 33 askeri şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle andığını söyledi.

14 Mayıs 1950'de Cumhuriyet Halk Partisinin tek partili iktidar döneminin sona erdiğini ve Demokrat Partinin iktidara geldiğini anımsatan Subaşı, 10 yıl sonra 27 Mayıs'ta Türkiye'nin çok partili demokratik hayatında darbelerle tanışıldığını ifade etti.

Subaşı, 10 yıllık Demokrat Parti iktidarında, bugün yaşanan olaylara benzer çok söylem olduğunu ifade ederek "Adeta bir filmi yeniden değişik aktörlerle, değişik mekanlarla izliyoruz. Mesela dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, CHP'nin bugün yaptığı yalan, iftira benzeri algıların aynısını o tarihte yapıp milletimizi tahrik ediyordu, gündemi bir provokasyon üzerine oturtuyordu." diye konuştu.

Subaşı, darbeden 11 gün önce 16 Mayıs'ta İnönü'nün, "18 günden beri Türkiye'de çok şerefli olduğu kadar çok geniş neticeli halk hareketleri olmuştur. Bütün halkın şikayetlerine ve infiallerine bedelsiz ve menfaatsiz tabii bir tercüman olan gençler hürriyet ve insan hakları mücadelesi yapmışlardır." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Bugün aktörlerin değiştiğini belirten Subaşı, "İnönü o gün ne söylüyorsa anti demokratik süreç adına, bugün Kılıçdaroğlu aynısını söylüyor." diye konuştu.

Subaşı, Menderes ve arkadaşlarının her daim anılmaya devam edileceğini belirterek "27 Mayıs faşist darbesini lanetliyorum." dedi.

Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyleyen Subaşı, Türkiye'nin yıpratılması, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta iş birliği içinde bulunulduğunu ifade etti.

CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin, ne olursa olsun iktidarı devirmek istediğini ancak yarın ne olacağını düşünmediklerini belirten Subaşı, bu partilerin yöneticilerinin devlet ve millet arasındaki güveni tahrip etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Milletin Erdoğan, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun yanında olduğunu vurgulayan Subaşı, muhalefetin mafya mensuplarından adeta medet umar hale geldiğini dile getirdi.

Öte yandan Subaşı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının yıl dönümünde andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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