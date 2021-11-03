AK Parti'li Sorgun: "Hizmetlerimizle milletimizi rahat ettirmeye devam edeceğiz" - Haberler
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AK Parti'li Sorgun: "Hizmetlerimizle milletimizi rahat ettirmeye devam edeceğiz"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Sorgun:

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Ey CHP, HDP, İYİ Parti, merak etmeyin, hizmetlerimizle milletimizi daha çok rahat ettirmeye ve sizi de daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Ey CHP, HDP, İyi Parti, merak etmeyin, hizmetlerimizle milletimizi daha çok rahat ettirmeye ve sizi de daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yıl dönümünü kutlayarak, AK Parti'nin, demokrasi tarihinde en uzun süre iktidarda kalan parti olduğunu belirtti.

CHP, İYİ Parti ve HDP liderlerine "Tarihimizde ilk defa milletimiz kendi cumhurbaşkanını seçti. Siz bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Bundan mı geri dönmek istiyorsunuz?" sorusunu yönelten Sorgun, AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri anımsatarak, muhalefet liderlerinin yapılan hizmetlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Sorgun, "Ey CHP, HDP, İYİ Parti, merak etmeyin, hizmetlerimizle milletimizi daha çok rahat ettirmeye ve sizi de daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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