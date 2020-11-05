AK Parti'li Sorgun'dan AK Parti iktidarının 18'inci yılı açıklaması Açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "İlk kez kendi İHA ve SİHA'larımızı üreterek İsrail'in Heronlarından ve ABD'nin Predatorlerinden kurtulduk." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "İlk kez kendi İHA ve SİHA'larımızı üreterek İsrail'in Heronlarından ve ABD'nin Predatorlerinden kurtulduk." dedi.

Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin 18'inci yılı olduğunu hatırlatarak milletin, bu tarihte Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti'yi, henüz kuruluşundan 14 ay sonra iktidara taşıdığını ve 18 yıldır aralıksız birincilik kürsüsünden hiç indirmediğini söyledi.

Bu daimi desteğin çok anlamlı sebepleri olduğunu ifade eden Sorgun, AK Parti'nin, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek millete efendilik yapmak için değil, millete hizmetkar olmak, yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele etmek, millet iradesini hazmedemeyen vesayetçi, müdahaleci, ithal ve jakoben zihniyetle mücadele etmek için yola çıktığını anlattı.

İlkeli hizmet siyasetinin merkezi olan AK Parti'nin, aynı zamanda ilklerin de partisi olduğunu ifade eden Sorgun, milletin ilk kez bu dönemde Cumhurbaşkanını doğrudan seçmeye başladığını hatırlattı.

AK Parti'nin, demokrasi tarihinin en uzun iktidarda kalan ve kalmaya devam eden partisi olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Sorgun, Türkiye'nin yüksek hızlı trenle ilk kez bu dönemde tanıştığını, Türkiye'nin her iline üniversitenin yine bu dönemin eseri olduğunu vurguladı.

Sorgun, ilk kez kendi İHA ve SİHA'larını üreten Türkiye'nin, İsrail'in Heronlarından ve ABD'nin Predatorlerinden kurtulduğunu belirterek "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı bu dönemin eseri. IMF'ye borç ilk olarak bu dönemde sıfırlandı. Paradan altı sıfır, bu dönemde atıldı. Hak ve özgürlüklere karşı kamuda kılık kıyafet dayatmasına bu dönemde son verildi." dedi.

Milyonlarca öğrencinin de katsayı zulmünden bu dönemde kurtulduğunu anımsatan Sorgun, daha katılımcı, daha insani bir seçim için yatağa bağımlı hastalar ve engellilerin ayağına, sandığın ilk kez yine bu dönemde götürüldüğünü, demokrasinin karabasanı, Demokles'in kılıcı darbelerin, ilk kez bu dönemde, 15 Temmuz'da geri püskürtüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke unvanını AK Parti döneminde aldığını dile getiren Sorgun, şunları kaydetti:

"Hava yolu, halkın yolu oldu. Yalnızca birkaç ilimizde bulunan doğal gaza, bu dönemde 81 ilimizin tamamı kavuştu. Hastalarımız istedikleri hastaneyi, hekimi ve eczaneyi seçme hakkına bu dönemde kavuştu. Ana dilde seçim propagandası yasakları; gazete, dergi, televizyon, radyo yayını yasakları bu dönemde son buldu. İhracatta ve turizmde tüm zamanların rekorları bu dönemde kırıldı. 86 yıllık Ayasofya hasreti bu dönemde sona erdi. Kadimden günümüze cumhurbaşkanından bakanına, milletvekilinden bürokratına bu ülkede çivi çakan herkese şükranlarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu