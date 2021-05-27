AK Parti'li Sorgun: "27 Mayıs darbesi, Türk siyasi tarihinin bir utanç vesikası, kara lekesidir"
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AK Parti'li Sorgun: "27 Mayıs darbesi, Türk siyasi tarihinin bir utanç vesikası, kara lekesidir"

AK Parti'li Sorgun: '27 Mayıs darbesi, Türk siyasi tarihinin bir utanç vesikası, kara lekesidir'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk siyasi hayatının bir utanç vesikası, kara lekesi olduğunu belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk siyasi hayatının bir utanç vesikası, kara lekesi olduğunu belirtti.

Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, darbelerin amacının demokrasiyi sekteye uğratmak ve ülkenin gelişimini durdurmak olduğunu ifade etti.

Bugünü anlamanın, dünü anlamaktan geçtiğine işaret eden Sorgun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakın tarihimizdeki 27 Mayıs darbesini, 12 Eylül muhtırasını, 12 Mart'ı, 28 Şubat postmodern darbesini, 27 Nisan e-muhtırasını, 2012 MİT kumpasını, 2013'teki Gezi Parkı olaylarını, 17-25 Aralık 'emniyet yargı darbesini', 6-8 Ekim olaylarını, 2015 'çukur eylemlerini' ve 2016'daki 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini, son olarak 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladığı bildiriyi, birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Hafızalarımızdan hiç çıkarmıyoruz. Vesayetçi Türkiye özlemi çekenlerle tam bağımsız Türkiye sevdalıları arasındaki mücadelenin ne kadar çetin olduğunun farkındayız. Yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır, bu vatanın aziz evlatları darbecilerin ve emperyalist güçlerin hesaplarını her seferinde bozmuştur. Milli hafızamızı daima güçlü ve canlı tutmalıyız."

AK Parti'li Sorgun, tüm darbeleri ve darbe söylemlerini kınayarak, "27 Mayıs darbesi, Türk siyasi tarihinin bir utanç vesikası, kara lekesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, son günlerde vesayet güçlerinin akıl ve izan dışı saldırılarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sorgun, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Aziz milletimiz, ülkemizin huzuruna kast edenlerin ve onların içerdeki kirli taşeronlarının emellerine asla fırsat vermeyecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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