AK Parti'li Sofuoğlu, Şampiyonlarla Açıklama Yaptı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de sporcularla birlikte projeleri açıkladı. Sofuoğlu, Türkiye'de herkesin Spor Bakanlığından destek beklediğini belirterek, spordaki en büyük sorunlarını çözmek istediğini de vurguladı.

AK Parti'li Sofuoğlu, Moto 3 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışında birinci olan Can Öncü'nün tebrik ettiğini söylerken, "Biz projeleri yaparken profesyonel biner desteğe ihtiyacım var. Meclis'in dışında da yapacağımız çalışmalar çok önemliydi. Özellikle Güneydoğu ile alakalı proje geliştirdik. Güneydoğu'da yapabildiğim sürece her hafta bir ile gidip, özellikle genç çocukların ilgisini çekip, onların spora teşvik edebilmek amacıyla çocuklara motosiklet kullandıralım hem de çocuklarla birlikte motor kullanalım diyorum. Kısa zamanda desteklerin çoğalması beni mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki, Türkiye'de spor olması gereken yerde değil. Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Avrupa Ralli Şampiyonu Yağız Avcı, başarılı olacağına inandığını kaydederek, "Dünya çapında sporcular çıkmasına çalışacağız. Başka markaların ana akım sporlar dışında destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA