AK Parti'li Şimşek, "milletvekili sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu" iddialarını yalanladı
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AK Parti'li Şimşek, "milletvekili sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu" iddialarını yalanladı

14.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:29
AK Parti'li Şimşek,

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, sosyal medya hesabından Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu'nun aşı olurken çekilmiş fotoğrafını paylaşması üzerine ortaya atılan "milletvekili, sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu" iddiasını yalanladı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, sosyal medya hesabından Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu'nun aşı olurken çekilmiş fotoğrafını paylaşması üzerine ortaya atılan "milletvekili, sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu" iddiasını yalanladı.

Şimşek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Korona aşısına kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Muş'ta da ilk aşıyı sağlık çalışanlarımız yaptı. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Birlikte kazanacağız." diyerek, Dr. Serdar Türkoğlu'nun aşı olurken fotoğrafını paylaştığını anlattı.

Bunun üzerine "Muş milletvekili, sağlıkçıların hakkını gasp ederek aşı yaptırdı" şeklinde bir haber yayınlandığını aktaran Şimşek, "Biz, bunu kasti ve anlamlı görüyoruz. Bunu, şahsımızdan ziyade yaklaşık bir yıldır emek veren sağlık çalışanlarımıza yapılan bir haksızlık gibi görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Milletvekili, sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu" iddialarının asılsız olduğunu belirten Şimşek, aşı olmadığını, sırası gelince aşı olacağını bildirdi.

Şimşek, bazı medya kuruluşlarının paylaşımını yanlış anladıklarını belirterek, kendisinden özür dilediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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