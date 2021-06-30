AK Parti'li Sezal: "CHP'de toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?"
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AK Parti'li Sezal: "CHP'de toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?"

AK Parti'li Sezal: 'CHP'de toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, CHP'de toplandığı iddia edilen 40 milyon TL'nin niçin toplandığını ve nasıl buharlaştığını sordu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, CHP'de toplandığı iddia edilen 40 milyon TL'nin niçin toplandığını ve nasıl buharlaştığını sordu.

Sezal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonraki ilk torba yasada ıslah organize sanayi bölgemiz, Kahramanmaraş'ımıza kazandırılacak ve akabinde de arıtma tesisimizin kurulması için gerekli işlemler başlatılacak. Sanayi Bakanlığımız tarafından kredimiz verilecek." dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisi açılışına çok sayıda CHP'li siyasetçinin katıldığını ifade eden Sezal, "Sayın Kılıçdaroğlu, iktidara sözde bir sürü ithamda bulunurken, kendi partililerinin, mührü kırılarak açılmış bir yerin açılışına katılmasına müsaade etmiş ve bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Klasik CHP zihniyetinin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Sezal, "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği" iddiasını yayınlayan haber kanalının haberin yanlış olduğunu açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin tweetinin hala durduğunu ve bir açıklama yapmadığını söyledi.

"CHP'de kaybolan 40 milyon TL" iddiasının gündemde olduğunu belirten Sezal, "Bu parayı, kim, niçin topladı? Bu para nereye gitti, nasıl buharlaştı?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuya bir açıklama getirmesi gerektiğini dile getiren Sezal, "Bir parti yetkilisi tarafından CHP'de 40 milyon lira para toplanmış. Paranın nerede olduğu, nereye harcandığı, nasıl kullanıldığı belli değil. Şunu soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na; eğer bu paradan haberiniz varsa, toplanan parayı biliyorsan ve sesini çıkarmıyorsan vay halinize. Eğer bu toplanan paradan haberiniz yoksa, bu sefer de CHP'nin vay haline." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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