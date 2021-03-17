AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nin bu yılın ilk iki ayında en fazla ihracat yapan ikinci il olduğunu söyledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli'nin 2021 yılının Ocak- Şubat döneminde, İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan ikinci il olduğunu belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli'nin 2021 yılının Ocak- Şubat döneminde, İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan ikinci il olduğunu belirtti.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Ocak-Şubat döneminde sergilediği dış satım performansıyla, ihracat liginde 2,4 milyar dolarla İstanbul'un ardından 184 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkı veren il olacağını söyledi.

Kocaeli'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta, geçen yılın şubatına göre bu şubat ayında yüzde 21,3'lik ihracat artışı gerçekleştirdiğini kaydeden Şeker, ilin bu yılın 2 aylık döneminde 163 ülke ve özerk bölgeye ihracat yaptığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta