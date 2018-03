AK Parti'li Sayın: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açıklama yapan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, bugün bir çok ülkede kadınların en büyük sorununun erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddet olduğunu belirterek, "Kadını dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkelerin asla ilerleyemedi ve geri kaldı." dedi.

AK Parti'nin Akhisar'da yeni parti binasında yönetim kurulu üyeleri, kadınlar ve gençlik kollarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Kadına her şeyden önce insan olarak saygı duyulması gerektiğini vurgulayan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, "Öncelikle şehit analarımıza, şehitlerimize, gazilerimize ve Afrin'de savaşan Mehmetçiğimize selamlarımı sunar şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada kutlanan bir gün olarak evrensel bir değer taşımaktadır. Daha gelişmiş ve sağlıklı bir toplum için kadınlarımızı senede bir gün değil, her zaman hatırlamalıyız. Hayatın ağır yüklerini taşıyan emeği gözünün nuru gibi ile bileştiren kadın kahramanlarımız, bebeği sırtında kurtuluş savaşında kağnı arabası ile mermi taşıyan yine kadınımızdır. Kadın İslam tarihinde de önemli rol oynamıştır. Uhud savaşında kadınlarımız cephenin arkasında yaralıları sarmış orduya su çekmiştir. Peygamber Efendimizin dediği gibi cennet analarının ayağı altındadır. Kadınlar halkın en fedakar çalışkan ve üretken bireyleridir. Bundan dolayı kadın ülkemizde ana olarak yüceltilmiştir ve hak ettiği değeri de görmektedir. Annesini elini öpmeyen hanımına hürmet göstermeyen, kız evladının başını okşamayan bir erkek insanlık onurundan nasibini almamıştır. Kadın ve erkeğe sadece cinsiyet olarak bakan hayattan o da nasibini almamıştır. Bir anne, bir eş, bir evlat bir kardeş olan kadın her şeyden önce bir insandır." dedi.

Kadına şiddet insanlığa ihanettir

"Kadına kalkan el, tüm insanlığa kalkmıştır." diyen Sayın, şöyle devam etti: "İnsan eşte de mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. Kadınının onuruna haysiyetine yönelik saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. Kadın olduğu için öldürülen her kadın ile birlikte tüm insanlıkta katledilmiştir. Son zamanlarda tecavüze uğrayan kız çocuklarının daha hayata başlamadan dünyalarının karartılıp zindan edilmesi kadına uygulanan şiddetin çocukluktan başlamasını bir göstergesidir. Biz kadına insan olduğu için değer veriyoruz. Kadına karşı ekonomik, psikolojik, fiziksel, her türlü şiddete de karşı çıkıyoruz. Bugün bir çok ülkede kadınların ne büyük sorunu erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddettir. Maalesef ülkemizde kadına karşı ayrımcılık da ırkçılıktan beter. Kadını dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez ve geri kalmıştır. Dünyanın dört bir tarafında çocukları ile savaşın ortasında kalan çocukları ile göç etmek mecburiyetinde olan veya çeşitli nedenlerle hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyorum. Verdikleri mücadelede zafer diliyorum" - MANİSA