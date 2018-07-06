AK Parti'li Savaş; "Tüm Aydınlı Hemşerilerimizin Emrindeyiz"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında AK Parti İlçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretine devam ediyor.

Kuşadası İlçe başkanlığını teşekkür ziyaretinde açıklama yapan Milletvekili Mustafa Savaş; "Güzel bir seçim süreci yaşadık. 24 Haziran çok önemli bir gün, tarihi bir gün, kader günü ve bir milattı. Çok şükür yüzümüzün akıyla hem Aydın'da hem Türkiye'de bir destan yazdık, bir tarih yazdık. Bu asrın seçimini zalimlere karşı bütün mazlumların duasıyla bu davanın gerçek sahipleri olan bu millet kazandı. Hamdolsun milletimiz kazandı. Türkiye ve demokrasimiz kazandı. Bundan dolayı bütün teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, kutluyorum" dedi.

Milletvekili Mustafa Savaş; "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde istikrar dönemi olacak dedik. 24 Haziran bir milattı millet olarak bu anlamda büyük bir mücadele verdik. Milletimiz zaten geçen yıl 16 Nisan'da yüzde 52 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için evet demişti. 24 Haziran'da Aziz Milletimiz tarafından tescillendi. Bundan dolayı önümüzdeki dönem 5 yıl boyunca kesintisiz icraat dönemi olacak. Güçlü bir yönetim güçlü bir iktidarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yoluna devam edecek. Bizlerde milletvekilleri olarak 4 arkadaşımızla birlikte Ankara'da Aydın'dan aldığımız güçlü bir destekle Aydın'ımızın sorunlarını çözme aşmasında zenginleşen büyüyen güçlenen Türkiye'den daha fazla pay alabilmek için mücadele vereceğiz. Siz bize güçlü bir destek verdiniz, bizim Ankara'da duruşumuzu değiştirdiniz. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. 4 milletvekili arkadaşımızla birlikte sizlerin ve tüm Aydınlı hemşerilerimizin emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Savaş; "Aydın'ımız için bir şeyler isterken bize soracaklar; 'Aydın size ne kadar destek verdi' diye, evet bizim elimiz güçlendi. Türkiye'de Milletvekili sayısını artıran 4 ilden bir tanesi olduk. 2002 seçimlerinden bu yana ilk defa 4 milletvekili çıkardık. Aydın'da bu anlamda bir gurur tablosu var. Aydın'da bu gurur tablosunu bizlere yaşattıkları için tüm teşkilatımıza ve bu davaya gönül vermiş görünmeyen yüzlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Geçen hafta cuma günü Genel Merkezde MKYK toplantısında seçim sonuçları analizi yapıldı. Milletvekili sayılarını artıran iller arasında olduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi tarafından tebliği ve genel başkan yardımlarımız tarafından teşekkür ve tebrikleri beni çok mutlu etti. Bu başarı hepimizin başarısı sizlerin başarısı. Bu gurur hepimizin gururu. Biz inandık ve sonucunu aldık artık bundan sonra önümüze ne engel konulursa konulsun hepsini aşa aşa tüm ilçelerimizde belediyeleri alacağız. Aydın'ı da AK Partili Büyükşehir belediyesiyle tanıştıracağız hep beraber" şeklinde konuştu.

Savaş; "Şimdi Aydın'da aldığımız sonucu taçlandırmak o güzelliği bir güzellik daha katmak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesini almak hepimiz için bir görev oldu. Ben inanıyorum ki bu psikolojik destekle, bu moral desteğiyle hep birlikte bugünden itibaren yarın secim varmış gibi mücadelemize devam edeceğiz, heyecanımızı yitirmeyeceğiz çalışmalarımızı devam edeceğiz. Çünkü biz antrenmanlıyız, hazırız. Ramazan ayında o sıcaklarda kapı kapı dolaştık, inandık. Aldığımız sonuç ortada Aydın'da 12 tane ilçede 1. Parti olduk, 4 milletvekili çıkardık. Artık Aydın Büyükşehir Belediyesini AK belediyecilikle tanıştırma vakti. Bundan sonra önümüze bakacağız, hatalarımızı düzelteceğiz, yolumuza devam edeceğiz, hedeflerimize odaklanacağız. Artık iş yapma vakti. Vakit Aydın vakti, vakit tüm ilçe belediyelerini alma vakti. Vakit büyükşehri alma vakti. Vakit Türkiye vakti" dedi. - AYDIN