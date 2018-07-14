AK Parti'li Savaş; "15 Temmuz, Milletimizin Gördüğü En Büyük Hainliğin Tarihidir"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "15 Temmuz 2016, milletimizin gördüğü en büyük hainliğin, alçaklığın tarihidir fakat aynı zamanda bu alçaklığa destansı bir kahramanlıkla direnen aziz milletimizin yazdığı eşsiz tarihinde yıl dönümüdür" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklamada yapan Mustafa Savaş; "Eli kanlı teröristlerin aziz milletimizi, yüce Meclisimizi, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi silahla, kanla ele geçirme ve millet iradesine silahla engel olma çabalarının asla unutulmayacak olan tarihi. Emanete ihanet eden, milletin silahını millete doğrultan eli kanlı teröristlerin demokrasiyi esir alma çabasına karşı, namluların ucuna, tankların paletlerine göğüslerini siper ederek karşı koyan aziz milletimizin vatanını milletini ve demokrasisini gelecek nesillere güvenle teslim etme kararlılığı.

Bizler o gece yaşanan bu hainliği ne unutacağız, ne de unutulmasına müsaade edeceğiz.

Bu bilinçle daha fazla çalışarak vatanımıza, milletimize ve devletimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün Meclisimiz Gazi Meclis tüm iradelerin üstünde bir anlayışla görevine devam etmekte, Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da milletimizin büyük emanetini layıkıyla hak ettiği yerlere taşımaktadır.

Bizler de AK Parti milletvekilleri ve teşkilatları olarak Sayın Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm karanlıkların üzerine azimle yürüyecek, geleceğimizi daha güvenilir ve daha aydın kılmanın mücadelesini vereceğiz. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını hiçe sayan, kanlarıyla ay yıldızlı al bayrağımızı daha kutsal kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN