AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan Osmaniye'de orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
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AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan Osmaniye'de orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan Osmaniye'de orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, orman yangınlarıyla ilgili, "Ülke hepimizin, yanan orman varlıkları hepimizin içini acıtıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, orman yangınlarıyla ilgili, "Ülke hepimizin, yanan orman varlıkları hepimizin içini acıtıyor. İnşallah bu süreci sağduyuyla, aklıselimle, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığındaki konuşmasında, Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda orman yangını çıktığını anımsattı.

Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan yangınlarda sürecin can kaybı yaşanmadan atlatıldığını ifade eden Sarıeroğlu, bu yangınlarda vatandaşların "can dostlarının" gittiğini ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Sarıeroğlu, yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü, Orman Teşkilatının son bir haftada 132 yangınla mücadele ettiğini dile getirdi.

Mücadeleye katkı verenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Sarıeroğlu, seferberlik halinde mücadele verildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte farklı şeyler de yaşıyoruz. Kenetlenmemiz gereken, acılarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken bir dönemde maalesef sosyal medyada, sahada çok farklı bilgiler var, aşırı bir bilgi kirliliği var. Teknik bir konu olmasına rağmen herkesin fikir yürüttüğü ve bunlarla mücadele ederek çalışmaların yapılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Provoke etmeye çalışanlar, ülkemizi farklı konuma sokmaya çalışanlar olmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Bizim sorumluluğumuz büyük, yangının ilk anından itibaren bakanlarımız, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürecİ koordine etmesiyle gerçekten gece gündüz uykusuz bir biçimde sürecin başındalar ve yönetiyorlar. Tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Ülke hepimizin, yanan orman varlıkları hepimizin içini acıtıyor. İnşallah bu süreci sağduyuyla, aklıselimle, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

"Yaraları saracağız"

Sürecin soruşturma aşamalarının da devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi karıştırmaya yönelik kirli eller anlaşılan o ki yine devrede. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, biz sağduyulu şekilde davranacağız. Bunlara bakmayacağız, işimize bakacağız. Her daim vatandaşlarımızla zaten gönül gönüle olan bir teşkilatız. Şimdi ihtiyaç sahibi mağdur ailelerimiz, süreçten etkilenenler, hem psikolojik olarak hem maddi hasarla etkilenen vatandaşlarımızın hep birlikte yanlarında olacağız inşallah. Yaraları saracağız, bu yaraları birlikte saracağız. Türkiye'nin dört bir yanından Osmaniye, Adana ve her ilimize vatandaşlarımız büyük bir hassasiyetle yardımlarını gönderiyorlar. Bizler de valiliklerimizin koordinasyonunda bu yardımların ilgili yerlere, sahiplerine ulaştırılması konusunda var gücümüzle çalışıyoruz."

Sarıeroğlu, süren yangınların da söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanması temennisinde bulunarak, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.

AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan Osmaniye'de orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan Osmaniye'de orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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