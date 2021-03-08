AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü mesajı Açıklaması
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AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü mesajı Açıklaması

08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:35
AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kadına yönelik şiddetin, istismarın, tacizin, ayrımcılığın, ötekileştirmenin her daim karşısında olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kadına yönelik şiddetin, istismarın, tacizin, ayrımcılığın, ötekileştirmenin her daim karşısında olacağız." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, yazılı açıklamasında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil bütün toplum için bir eksikliktir." sözlerini hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Ailemizin ve toplumumuzun temel taşı, kalkınmanın, büyümenin ve gelişmenin temel unsuru, siyasetin öznesi olarak gördüğümüz kadınların, hayatın her alanında güçlü şekilde var olmasını, toplumsal rol ve statülerinin yükseltilmesini; siyasette, ekonomide, eğitimde, sporda, sanatta, yönetim ve üretim kademelerinde etkin şekilde yer almasını önceliyor; yasal düzenlemelerimizi, politikalarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda kapsamlı şekilde hayata geçiriyoruz."

Kadına saygının, değerlerin, gelenek-göreneklerin, tarihin, sosyal hayatın ve insanlığın temel dinamiği olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin, istismarın, tacizin, ayrımcılığın, ötekileştirmenin her daim karşısında olacağız. Tüm kesimlerin siyaset üstü anlayışla ortak mücadele alanı gördüğümüz, büyük bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddeti ile mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle kararlı şekilde sürdüreceğiz. Kadınlar güçlendikçe, aile yapımızın ve ülkemizin de güçleneceğine olan inancımızla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kadınların hayatın her alanında hak ettiği konuma gelmesine yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ileriye taşımakta, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri kadın erkek hep birlikte gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz."

Ülkenin bekası ve milletin istikbali için şehit olan kadınları şükranla yad eden ve Allah'tan rahmet dileyen Sarıeroğlu, şehit annelerine ve yakınlarına sabır temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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