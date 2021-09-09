AK Parti'li Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Adana'ya 58 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Adana'ya 58 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi

AK Parti'li Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Adana'ya 58 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı ve kentteki okullarda doğal gaz dönüşümü için Adana'ya 58 milyon 300 bin lira kaynak aktardığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı ve kentteki okullarda doğal gaz dönüşümü için Adana'ya 58 milyon 300 bin lira kaynak aktardığını kaydetti.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Türkiye'de okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması, çocukların güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitimlerinin devamının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığının çok titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Adana'da da aynı hassasiyette çalışmalar yapıldığını bildiren Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Adana'mızın yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, bakım, onarım ve temizlik için 15 milyon 900 bin lira, hijyen malzemesi için 8 milyon 600 bin lira, okul donatım malzemeleri için 3 milyon 800 bin lira olmak üzere ilk etapta toplam 28 milyon 300 bin lira kaynak aktarılmış, temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmeleri yapılmış, okullarımıza temizlik sarf malzemesi gönderimi yapılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı'mız tarafından az önce şehrimize okullarımızın doğal gaz dönüşümü için 30 milyon lira kaynak aktarıldığı müjdesi de verilmiştir. Bu rakamla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başında şehrimize 58 milyon 300 bin lira kaynak gelmiştir."

Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve tüm görevlilere teşekkür eden Sarıeroğlu, "Pandemi şartlarında çocuklarımızın eğitimlerine sağlıklı koşullarda yüz yüze devam etmesi birinci önceliğimiz. Bu konuda tüm önlemeler alınmış, hazırlıklar yapılmış durumda. Çocuklarımız, öğrencilerimiz için bu önlemlerin hep birlikte takipçisi olacağız. Velilerimizin ve hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaları, aşılarını tamamlamaları çalışmalarımıza güç katacaktır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Münir Özkul Acun Ilıcalı
Spor Max Meyer Umut Meraş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti'li Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Adana'ya 58 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:06:25. #1.15#

title