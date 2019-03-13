AK Parti'li Sarıeroğlu, Marmaris'te Stk Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. İlk olarak Kordon Caddesi'nde bulunan partinin tanıtım TIR'ını ziyaret ederek AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın projelerini televizyondan izledi. Kordon'da balık tutan ve oturanlarla tokalaşan Sarıeroğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın sahibi olduğu otele geçti.

80 sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri ile gerçekleştirilen buluşmada Sarıeroğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı eşlik etti.

Toplantıya katılan temsilcilere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yerelden başlayarak ülkemizin her alanında ortak akıl ve istişare ile doğa, çevre ve hayvanları korumak için projemizi hayata geçirdik. Marmaris'te belediye başkan adayımızın örnek olacak projelerini incelediğimde kadının el üstende tutulduğunu gördüm. Ayrıca doğa, çevre, engelli dostu ve hayvanlar konusunda ülkemize örnek olacak projeler mevcut. Sivil toplum kuruluşları önem veren bir projelendirmeler ülkemize örnek olmalıdır. Artık bir farklı bir süreçten geçiyoruz. İstişare olmadan çözümlerin olmadığını, ortak hareket edilerek hedeflere ulaşılacak bir süreç. Halkımız farklı görüş ve siyasi düşüncelere sahip olabilir. Bizler, Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten insanımızın desteğini bekliyoruz. 82 milyon insanımız için gece ve gündüz demeden 17 yıldır hizmet ediyoruz. Bundan sonra da ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hayırlı bir şekilde halkımıza aynı ilkelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerimizin görüşlerini alacağım. Karşılıklı çözümler üreteceğiz. Marmaris'in yatırımcısı ve turizmci için başkan adayımız Serkan Yazıcı'nın projelerinin hayata geçmesinde desteğiniz çok önemli. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok ve bu sorunları ortak akılla beraber çözüme kavuşturacağız" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet karayoluyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.

- Muğla

Kaynak: DHA