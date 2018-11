AK Parti'li Sarıeroğlu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yeni Fırsatlarla Dolu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, partisinin gençlik kollarınca Çorum'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleşen programa AK Parti Çorum Milletvekilleri, Belediye ve teşkilat başkanlar ile partili yöneticiler katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ülke gündemi ve seçim çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sarıeroğlu, AK Parti'nin kadın ve gençlere verdiği önemi, onlar için hayata geçirdiği projeleri anlattı.

AK Parti'nin okul gibi olduğunu, gençlik kolları üyeliği ile başladığı partide üst düzey görevlerde bulunduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendiğini belirten Sarıeroğlu, "AK Parti'nin farkı, diğer partilerden ayrımı bu. Şu anda AK Parti'nin en üst kurulu olan yürütme kurulunda gençlikten yetişmiş kişiler var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Çok çalışıyoruz ama daha çok çalışacağız" diye konuştu.

AK Parti olarak gençlere her zaman önem verdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Gençlerimiz için sadece eğitimle ilgili değil hayatın her alanında güçlü, özgüvenleri yüksek geçmesi ile alakalı çok önemli adımlar atıyoruz. Gençlerimizin geleceğe çok sıkı hazırlanması gerekiyor. Makamdan güç alan değil, makama değer katan bir gençlik formatı istiyoruz. Geçmişin farkında, bugün yaşadıklarının idrakinde, değerlerimizi kişileştiren bir gençlik hayalimiz var. Dünya şuanda siber savaşların yapıldığı, rekabetin çok üst seviyelerde olduğu dönemlere geldik. Bizim diğer ülkelere fark atmamızın tek anahtarı var oda gençlerimizin çok iyi yetişmesidir. Gençlerle ilgili yapılan bir anket sonucu yayınlandı. Bu ankette kardeşlerimiz kamuda çalışmayı tercih ettiklerini belirtmişler. Bizim savunma sistemleriyle ilgili yerli ve güçlü çok ciddi hamleler yapmamız gerekiyor. Eğer yerli İHA'lar, SİHA'larımız olmasaydı zeytin dalı operasyonunda başarılı olamazdık. Bu kadar başarılı terörle mücadeleyi gerçekleştiremezdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni fırsatlarla dolu. Bu süreçte bizim yeni ve büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bu hayal ve hedeflere iyi yetişmiş gençlerle ulaşmak dışında hiç bir seçeneğimiz yok. Bunun için biz tüm şartları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var"

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sarıeroğlu, "Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Diğer taraftan bölgemizin de bize ihtiyacı var. Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize, tüm dünya sağırken, onların sesine tüm dünya kör olmuşken biz elimizi uzattık. Büyük olmasaydık, 16 yıllık iktidarlık döneminde güçlü adımlar atmasaydık, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı tüm o coğrafyalardaki kardeşlerimize elimizi uzatamazdık, gözyaşlarını dindiremezdik. Hala bize ihtiyacı olan çok sayıda kesim var. Bu yüzden bizler daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerine yapılan hesaplar, planlar ve girişimler olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye olarak çok kişiyi, çok ülkeyi rahatsız ediyoruz. Allahın izni, milletimizin desteği ile etmeyede devam edeceğiz. Milletin sesine kulak veren AK Parti hükümetinin önünü tıkamak için her şeyi denediler. Ama başaramadılar, inşallah bundan sonra da başaramayacaklar. En son 15 Temmuz'un ekonomik versiyonu ile büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Bunda da milletimiz ile el ele, birlik ve beraberliğimizden güç ile saldıranlara fırsat vermedik. Çok şükür ekonomi şu anda rayına girmiş durumda. Bir dalgalanma dönemi yaşadık, reel sektörde değil ama finans sektöründe bir süreç yaşandı. Şuanda her ay iyiye gittiğini yaşayarak göreceğiz. Enflasyonla mücadele programı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi programının avantajlarından korktular. Türkiye şaha kalkacak, atılım yapacak, reformlarla yoluna devam edecek demiştik, bunları birilerini rahatsız ettiği için Türkiye'nin önünü kesmek için milletimizle bağımızı zedelemek için bir ekonomik saldırı gerçekleştirdiler fakat alimallah püskürttük. Şimdi hep birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağlamında 31 Mart seçimlerinde elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla hiç kimse önümüze engel çıkartmaya cesaret edemeyeceği bir dönemin arefesindeyiz. AK Parti olarak her seçim bizim için önemli deriz. Her seçim önemli fakat bu seçim gerçekten çok önemli. Hedefimiz tüm Türkiye'dir. AK belediyecilik hizmetleri ile tüm Türkiye'yi donatacağız. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Çok ciddi anketler, kamuoyu yoklamaları yapıldı. Vatandaşlara soruldu, ilçelere, beldelere, köylere gidildi. Bu şekilde vatandaşa giderek, telefonla arayarak çok ciddi bir kamuoyu araştırması yapıldı. Şimdi o görüşmelerin çalışmasını yapıyoruz. Vatandaş samimiyet istiyor. AK Parti'nin hizmetleriyle ilgili memnuniyet çok üst seviyelerde. 16 yıldır verilen hizmet çıtasının daha da yükseleceğine inanıyor. Birinci arzuları samimiyet, vizyon sahibi, iş yapma konusunda dertli, kendi derdini dinleme konusunda hevesli, vicdanlı, merhametli aday bekliyorlar. Bizde vatandaşın sesine kulak veriyoruz. Bu süreçte en doğru adayı belirlemek için çok yoğun bir çalışmanın içersindeyiz. İnşallah milletimizin gönlüne dokunacak adaylarımızla, yeni güçlü projelerimizle 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağız."

Toplantıda, parti çalışmalarına en çok katkı veren gençlere Sarıeroğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ tarafından katılım belgeleri verildi.

Çorum Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini de ziyaret eden Sarıeroğlu, esnaf ziyaretinde de bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu AK parti ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan kent parkta incelemelerde bulundu. - ÇORUM