AK Parti'li Şanverdi, muhalefetten Makine Kimya Endüstrisi teklifine destek vermesini istedi
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AK Parti'li Şanverdi, muhalefetten Makine Kimya Endüstrisi teklifine destek vermesini istedi

AK Parti'li Şanverdi, muhalefetten Makine Kimya Endüstrisi teklifine destek vermesini istedi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, muhalefetten Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Kanun Teklifine destek vermesini istedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, muhalefetten Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Kanun Teklifine destek vermesini istedi.

Şanverdi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu dünya savunma devleriyle rekabet edecek yapıya dönüştürülmeye çalışılırken malum çevrelerin bu büyük adımla ilgili kafa karışıklığı yaratmak için her türlü yalana başvurduklarını söyledi.

Makine Kimya'nın, Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifi kapsamında kesinlikle özelleşmeyeceğini; sermayesinin yüzde 100'ü hazineye ait bir anonim şirkete dönüştürüleceğini bildiren Şanverdi hatta kurum KİT statüsünden çıkarılacağı için özelleştirme baskısının da ortadan kalkacağını söyledi.

Şanverdi, tüm varlıkların Makine Kimya A.Ş'ye devredileceğini dile getirerek en alttan en üste tüm personelin özlük haklarının korunarak istihdam olanağı sağlanacağını belirtti.

Sayıştay, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı denetimleri başta olmak üzere, kamu denetimlerinin devam edeceğini, şirketin ayrıca Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetleneceğini ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

"Bir sürü, gerçekle ilgisi olmayan kara propagandayla aslında büyük bir fırsatı kaçırıyorlar. Çünkü bu reform, milli savunmamızı yeni bir seviyeye çıkaracak, dünya savunma devleri arasına Makine Kimya'yı, dolayısıyla Türkiye'nin ismini yazacak bir dönüşüm olacak. Buradan muhalefete açık çağrıda bulunmak istiyorum: Siyaseten farklı yerlerde dursak da ülkemiz bir, milletimiz bir, geleceğimiz bir. Gelin, hiç olmazsa bu kez 'istemezük' tavrınızı bir kenara koyun ve Makina Kimya'yı daha hızlı çalışan, daha verimli teknoloji üretimi sağlayan, diğer savunma sanayi kuruşlarıyla istenilen düzeyde rekabet edebilen bir yapıya dönüştürürken el verin.

Muhalefete ve onlarla birlikte Makina Kimya kara propagandasına katılan çevrelere soruyorum: Neden korkuyorsunuz? Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacak bu dönüşüm sizleri neden korkutuyor? Yerli ve milli savunma sanayimizin güçlenmesinin iç ve dış düşmanlarımıza verdiği korkunun ve rahatsızlığın farkındayız ama siz yapmayın. Kendinizi o rahatsız güruhun saflarına yazdırmayın. Çünkü bundan size düşen, sadece kaybetmek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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