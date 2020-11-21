AK Parti'li Şahin: Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar

AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi Fatih Şahin, CHP'nin HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptığını söyleyerek, "Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler.