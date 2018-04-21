AK Parti'li Şahin, Kılıçdaroğlu'na Yüklendi

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Hakkında açılmış ve açılacak çok ceza davası var. Milletvekili olamayınca dokunulmazlığı da olmadığından yargılanıp hüküm giyeceği korkusu var. Onun için milletvekili ve genel başkanlığı koltuğu Cumhurbaşkanlığı koltuğundan çok daha değerli" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Eskipazar İlçe Teşkilatınca düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Eskipazar Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler için tarihi diyebilecekleri önemli bir karar aldıklarını söyledi.

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması icap eden Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 65 gün sonra 24 Haziran'da yapılması için erken bir seçin kararı aldıklarını ifade eden Şahin, "Bu herhangi bir seçim kararı değil. Çünkü bu seçim kararı ile Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecek. Bu aslında Başkanlık sistemidir. Devlet Bahçeli, başkanlık sistemine karşı olduğunu söyleyen ifadeler kullandığı için biz bu sistemin ismini Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olarak koyduk. Ama artık 24 Haziran'dan sonra bu sisteme gerçek adı ne ise onu vermek lazım. Bu bir başkanlık sistemidir. Türkiye'ye özgü bir sistemdir ama bu bir nevi başkanlık sistemidir" ifadelerini kullandı.

"Hodri meydan diyen ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek pehlivanı yok"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra ana muhalefet partisi CHP'nin "Hodri meydan" dediğini kaydeden Şahin, "Hodri meydan, diyen ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek daha pehlivanı yok. Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sistemden sonra Cumhurbaşkanı hem devletin, hem milletin hem de hükümetin başı olacak. Yani iktidar hükümet olacak. Bir siyasi parti ben iktidara gelmeye hazırım yüzde 60 alacam diye atıyor ya, buna inanıyorsan senin genel başkanın hemen çıkıp ben adayım demesi gerekmez mi? Kılıçdaroğlu niye adayım diyemiyorsun. Herhalde onu mahcup etmek için genel başkan yardımcısı Öztürk Bey, eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben Cumhurbaşkanı adayım, dedi. Bugün Muharrem İnce ile görüşmüş, herhalde onu işin içine itmeye çalışıyor" dedi.

"Genel Başkanlığı koltuğu Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanlığı koltuğundan çok daha değerli"

Şahin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı böylesine önemli bir seçimde ben Cumhurbaşkanı adayı olarak varım, kazanacağım diyemez mi? Diyemiyor çünkü güvenmiyor kendisine. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 9. kez mağlup olacağının ateşi düşmüş içine. Diyelim ki aday oldu, güç bela yaptılar. Kazanamayacağını biliyor. Cumhurbaşkanı adayı olunca tabi milletvekili olamayacağı için muhtemelen genel başkanlık koltuğu da gidecek. Bir korkusu daha var, hakkında açılmış ve açılacak çok ceza davası var. Milletvekili olamayınca dokunulmazlığı da olmadığından yargılanıp hüküm giyeceği korkusu var. Onun için milletvekili ve genel başkanlığı koltuğu Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanlığı koltuğundan çok daha değerli. Böyle adamdan Türkiye'ye hayır gelir mi? CHP'ye hayır gelir mi Allah aşkına. Biz ana muhalefet partisi CHP'nin bir an önce Cumhurbaşkanı adayı belirlemesini, ortaya çıkmasını ve tabii Kılıçdaroğlu'nun beklenti odur, biran önce Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu erken seçim kararı CHP'yi ve partilileri rahatsız etti, üzdü. Erken seçim, erken seçim diyorlardı, şok oldular." - KARABÜK