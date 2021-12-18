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AK Parti'li Şahin'den "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" açıklaması

AK Parti'li Şahin'den
AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Lale Şahin, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Lale Şahin, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, yerli ürünlerin üretilmesi ve satılmasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmanın en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Yerli malının öneminin çocuklara aşılanması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Genellikle okullarımızda, velilerimizin yaptığı birtakım yemekler ve el emeği ürünlerin sergilenerek genelde kermes veya çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanmaktadır. Bu değerler ülkemizde üretilen ürünlere destek olmak, ülkemizi kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için her sene çeşitli etkinlikler düzenlenerek aşılanmaktadır. Ülkesini seven bireyler olarak hayatımızın her anında yerli malı ürünlere önem göstermeli Ülkemizi yükseltmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz."

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AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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