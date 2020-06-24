AK Parti'li Ravza Kavakcı Kan: "Başörtülü milletvekilleri 23 Haziran'da hizmete başlayabildi"
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AK Parti'li Ravza Kavakcı Kan: "Başörtülü milletvekilleri 23 Haziran'da hizmete başlayabildi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, kadınların seçme ve seçilme hakkını 1934'te elde ettiğini, ancak başörtülü milletvekillerinin 23 Haziran 2015 tarihinden itibaren hizmet etmeye başlayabildiğini söyledi.

AK Parti'li Ravza Kavakcı Kan:
24.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:59

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, kadınların seçme ve seçilme hakkını 1934'te elde ettiğini, ancak başörtülü milletvekillerinin 23 Haziran 2015 tarihinden itibaren hizmet etmeye başlayabildiğini söyledi.

Kavakcı Kan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Haziran'ın TBMM için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınların birçok Avrupa ülkesinden önce 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Ravza Kavakcı Kan, bu durumun tarih açısından çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kavakcı Kan, "Aynı zamanda bu durumun utanç verici bir boyutu da var, çünkü kadınlara karşı ayrımcılığın en çirkin örneklerinin yaşandığı başörtüsü yasağının bir uzantısı TBMM'de on yıllarca yaşandı." diye konuştu.

Başörtülü milletvekillerinin 23 Haziran 2015 tarihinden itibaren and içerek hizmet etmeye başlayabildiğini dile getiren Ravza Kavakcı Kan, "Bu vesileyle kadınların ve gençlerin her daim önlerini açan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 81 sene önce kadınların elde ettiği seçme ve seçilme haklarını ancak 2015'te kullanabilen bir kadın milletvekili olarak bu tarihlerin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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