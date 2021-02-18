AK Parti'li Polat: İstanbul önemine uygun bir ciddiyetle yönetilmemektedir

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "İstanbul, sahip olduğu derinlik ve önemine uygun bir ciddiyetle yönetilmemektedir. İBB Başkanının ve yönetiminin, İstanbul'un ehemmiyetini ve taşıdıkları sorumlulukların ciddiyetini kavramaktan uzak olduklarını görmekteyiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş dönemde İstanbul'un sorunlarını çözdüklerini, milletin tercihi üzerine belediyeyi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na teslim ettiklerini bildirdi. Polat, "Ancak aradan geçen zaman gösterdi ki, hem büyük bir onur, hem de ciddiyet gerektiren büyük bir sorumluluk olan İstanbul'u yönetmek CHP'nin ve Millet İttifakının kadrolarına oldukça büyük gelmiştir. İstanbul, sahip olduğu derinlik ve önemine uygun bir ciddiyetle yönetilmemektedir. İBB Başkanının ve yönetiminin, İstanbul'un ehemmiyetini ve taşıdıkları sorumlulukların ciddiyetini kavramaktan uzak olduklarını görmekteyiz" dedi.

'MAALESEF YETENEKSİZLER'Polat, İmamoğlu'nun seçimden önce 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' diyerek İstanbullulardan oy istediğini belirterek, "Göreve gelir gelmez; Ulaşıma, Halk Ekmeğe, İspark'a, suya zam yapıldı. Hatta bununla da yetinmeyip 'suyu ucuzlatacağım' vaatlerini dilinden düşürmeyen İBB Başkanı seçimden hemen sonra İstanbul suyuna yüzde 80'e varan oranlarda zam önerisini de meclise getirmiştir. İBB'deki AK Parti grubumuzun ve MHP meclis üyelerinin karşı durmasıyla reddedilen bu zam tarifesi, İBB Başkanı tarafından 'zorunlu fiyat düzenlemesi' şirinliğinde sunulmak istenmiş, daha sonra ise öfke ve kibirle seçilmiş belediye meclisinin kararını hakaret ve saygısızlıkla karşılamıştır. Bu da diline pelesenk etmeye çalıştığı cesur demokrasiyi içselleştiremediği, bilakis demokratik kararlardan korktuğunu ortaya koymuştur. Şu anda İBB'yi yönetenler sadece samimiyetsiz değiller, aynı zamanda maalesef yeteneksizler. O günün şartlarında perakende fiyatı 1 lira olan maskeleri, toptan 2 liraya almak gibi ilginç bir başarıya imza attılar. Market zincirlerinden 75 TL'ye alınabilen yardım kolilerini, toptan 150 TL almakla başarısızlıklarını taçlandırdılar! İmamoğlu'nun iddialı vaatlerinden biri de, 'tüm ihaleleri canlı yayınlayacağım' sözüydü. Oysa göreve geldikleri günden bu yana yapılan yaklaşık 255 ihaleden sadece 5 adedini canlı olarak yayınlamıştır. Canlı yayınlanan bu 5 ihaleden 3'nü ise sonradan iptal etmiştir. Daha kötüsü, yıl içerisinde ihalelerin neredeyse tamamını kapalı olarak davet ve pazarlık usulü ile yapmıştır" diye konuştu.'BU NASIL ENGELLENME?'Polat, İmamoğlu ve ekibinin 'engelleniyoruz' dediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Oysa gerek İBB AK Parti grubu, gerekse hükümetimiz proje için olan bütün borç taleplerine onay vermiştir. Sosyal yardım paketlerinin tamamını onaylamıştır. Kendisinin icraatlarının da engellendiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istiyorum. Bugüne kadar İBB meclisinden aldığı toplam borçlanma yetkisi 13.5 milyar TL'dir. Bu nasıl engellenme? Derdi engelleniyor olmak değil, beceriksizliğinizi örtmeye çalışmak olan Ekrem İmamoğlu bu gerçeğin anlaşılmasını engellemeye çalışıyor. Buradan kendisine tekrar soruyorum: İBB meclisi, hangi projenizi engelledi? Merkezi hükümet 1 TL ödeneğiz kesti mi? Kişi başı ödenek olarak hangi CHP'li belediye bir kuruş az aldı, ya da bir AK Partili belediye fazla alıyor? Özetle söylemek gerekirse; bu iki yıl içerisinde verilen sözler tutulmamış, icraat niyeti gösterilmemiş, iş becerisi ortaya konulmamıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR