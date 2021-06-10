AK Parti'li Özşavlı: "Terör örgütünün 1984'ten günümüze kadar 85'ten fazla sivil katliamı var"
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AK Parti'li Özşavlı: "Terör örgütünün 1984'ten günümüze kadar 85'ten fazla sivil katliamı var"

AK Parti'li Özşavlı: 'Terör örgütünün 1984'ten günümüze kadar 85'ten fazla sivil katliamı var'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Bu terör örgütü sadece askerimizi polisimizi değil, en çok sivilleri ve çocukları hedef aldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Bu terör örgütü sadece askerimizi polisimizi değil, en çok sivilleri ve çocukları hedef aldı. 1984'ten günümüze kadar 85'ten fazla sivil katliamı var. Bu katliamlarda 6 bin 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.

Özşavlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran'ın Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK tarafından katledilişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Terör örgütünün, 10 Haziran 1990'da da Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde katliam gerçekleştirdiğini anlatan Özşavlı, teröristlerin o gece 11'i çocuk, 7'si kadın, 9'u erkek 27 kişiyi katlettiğini söyledi. Özşavlı, şöyle konuştu:

"Bu terör örgütü sadece askerimizi polisimizi değil, en çok sivilleri ve çocukları hedef aldı. 1984'ten günümüzü kadar, yaptığım hesaplara göre 85'ten fazla sivil katliamı var. Bu katliamlarda 6 bin 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bugün terör örgütünün piyonu konumunda olanlar utanmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerinin sivilleri, çocukları katlettiği iftirasında bulunmaktadırlar. Hakikaten 'aymazlığın, yüzsüzlüğün bu kadarına pes' diyesi geliyor insanın."

Özşavlı, terör örgütünün siyasi uzantısı konumunda bulunanların Türkiye dışında da ülke aleyhinde her türlü faaliyette bulunduğunu belirterek, "HDP'li milletvekillerinin yurt dışında neler yaptıklarını, ülkemiz aleyhine nasıl lobi faaliyeti yaptıklarını hepimiz yakından, çok çok iyi biliyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM Genel Kurulu'nda, Ceylanpınar'daki TİGEM arazisinde jandarmanın koyunları gözaltına aldığına yönelik iftirada bulunduğunu belirten Özşavlı, ona verdiği cevabın ardından Tanal ve CHP'ye yakın yayın organlarının kendisini hedefe koyduğunu söyledi. Özşavlı, koyunlara gözaltı gibi bir durum olmadığını, TİGEM arazisine giren koyunların ve çobanların, kurumun güvenlik görevlisi ve jandarma tarafından uzaklaştırıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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AK Parti'li Özşavlı: "Terör örgütünün 1984'ten günümüze kadar 85'ten fazla sivil katliamı var" - Haberler
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