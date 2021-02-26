AK Parti'li Özşavlı: "Ermenistan'ın artık kendi halkının menfaati için Türkiye ile uzlaşması gerekir"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ermenistan'ı yönetenlerin artık Türk düşmanlığından vazgeçerek kendi halkının menfaati için Türkiye ile uzlaşması gerektiğini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ermenistan'ı yönetenlerin artık Türk düşmanlığından vazgeçerek kendi halkının menfaati için Türkiye ile uzlaşması gerektiğini söyledi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hocalı katliamının bir "soykırım" olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın artık Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirten Özşavlı, "Türkiye'den yapılan darbe karşıtı açıklamalar dahi Ermenistan'ın Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir." dedi.

Ermenistan'da yaşananların Karabağ'da yaşanan hezimetin sonucu olduğunu ifade eden Özşavlı, bu hezimetin sorumlusunun "Ermenistan'ın işgalci politikaları, olmayacak duaya amin demesi" olduğunu dile getirdi.

Özşavlı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın dünden beri sokakta halkın desteğini aradığını, yaptığının doğru olduğunu, seçilmiş bir Başbakan'ın ancak seçimle işbaşından ayrılması gerektiğini belirterek, "Ancak Paşinyan halkını felakete sürüklemiştir. Ermenistan artık Türklerle uzlaşmayı öğrenmelidir. Ermenistan'ı yönetenlerin artık Türk düşmanlığından vazgeçerek kendi halkının menfaati için Türkiye ile uzlaşması gerekir." diye konuştu.

Ermenistan'ın sınırları açılıp ticaretin gelişmesinin 3 milyon nüfuslu Ermenistan halkının faydasına olacağını söyleyen Özşavlı, "Soykırım iddiaları asla ve asla kabul edilebilir değildir. Ermenistan'ın soykırım iddialarından vazgeçmesi gerekir. Bu iddialar Türkiye ile Ermeniler arasında düşmanlık tohumları ekmekten başka bir işe yaramamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefetin iddia ettiği gibi Merkez Bankasının döviz rezervinin erimesinin asla söz konusu olmadığını vurgulayan Özşavlı, ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yapılan hakareti kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden