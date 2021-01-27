AK Parti'li Öznur Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na "militan" sözü tepkisi Açıklaması
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AK Parti'li Öznur Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na "militan" sözü tepkisi Açıklaması

27.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:13
AK Parti'li Öznur Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlarla ilgili "militan" sözüne ilişkin, "Bu, şirazeden çıkmış, gözü dönmüş vicdani ve ahlaki hiçbir sınırı olmayan, ölçüsüz bir sözdür.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlarla ilgili "militan" sözüne ilişkin, "Bu, şirazeden çıkmış, gözü dönmüş vicdani ve ahlaki hiçbir sınırı olmayan, ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çalık, buradaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Yargıtay üyelerine, vali ve kaymakamlara "militan" ithamında bulunmasına tepki gösterdi. Öznur Çalık, şöyle devam etti:

"Bu, şirazeden çıkmış, gözü dönmüş vicdani ve ahlaki hiçbir sınırı olmayan, ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef alan bu çirkin dili, hasmane ve kabul edilemez söylemleri şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalıdır. Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için yerleşik bir dil olmuş."

Çalık, Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta milli iradeye ve meşru seçilmişlere hakaret ettiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı, HDP'nin limanına yanaştı, Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ve FETÖ terör örgütünün yalan söylemlerini kullanan bir parti haline geldi. Kılıçdaroğlu eğer yüreği yetiyorsa 'militanı' gitsin PKK'ya desin, Kandil'e desin, FETÖ'ye desin. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrula savrula tehlikeli gidişe CHP içinde 'dur' diyecek hiç mi yürekli, sağduyulu bir kişi yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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