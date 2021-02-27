AK Parti'li Öznur Çalık: "Malatya'ya 30 yeni okul kazandırılacak"
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AK Parti'li Öznur Çalık: "Malatya'ya 30 yeni okul kazandırılacak"

27.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:00
AK Parti'li Öznur Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında kente 30 yeni okul kazandırılacağını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında kente 30 yeni okul kazandırılacağını açıkladı.

Milletvekili Çalık yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük yatırımının beşeri sermayeye yapılan yatırım olduğunu ve yetişmiş insan gücünün okullar tarafından sağlanabildiğini belirtti.

Çalık, eğitimde günün şartlarına uygun ve teknolojiyle donatılmış mekanların önemli olduğunu belirterek, fiziki altyapı anlamında Malatya'nın eğitimde bölgede en iyi illerden birisi olduğunu ve 30 yeni okul kazandırılacağını kaydetti.

Malatya genelinde 11 okul inşaatının çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çalık, 5 okulun yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 14 okulun da en kısa sürede yapımına başlanılacağını aktardı.

Çalık, şöyle devam etti:

"Eğitimin altyapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmek mümkün değildir. Altyapıyı tamamlayabilmek için de yeterli kaynağın ayrılması gereklidir. Biz bu kaynağı ayırdık. Türkiye genelinde 18 yılda 336 bin, Malatya'da ise 5 bin 35 yeni derslik yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl için ilk etapta ilimize 68 milyon 500 bin lira temel eğitim ödeneği tahsis edilmiştir. Amacımız eğitim kalitesini ve niteliğini arttırarak çocuklarımızın başarılı olmasını sağlayabilmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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