AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya konusunda yapılmak istenen düzenlemeyle sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının bulunacağını, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha...

03.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:02

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya konusunda yapılmak istenen düzenlemeyle sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının bulunacağını, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha iyi işleyeceğini, daha şeffaf bir düzenin oluşacağını ve devletin, reklam gelirlerinden de vergi alabileceğini belirtti.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde "bütün yasaklarla mücadele etmek, özgürlükleri savunmak ve genişletmek" olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın yasaklanmasının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Özkaya, yapılmak istenen düzenlemeyle özgürlüklerin devam etmesi, bireysel hakların, kişinin onur, şeref ve haysiyetinin korunması ile kamu düzeninin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

2014'te Twitter'a getirilen erişim engelini anımsatan Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde mahkemeye başvurularının olduğunu, onlarca erişimi engelleme ve içerik çıkarma kararları alındığını ve bunların hiçbirisinin Twitter tarafından uygulanmadığını belirtti.

Özkaya, sosyal ağların inanılmaz şekilde etkileşimli ve hızlı olduğuna, bir haberin ve olayın bu ağlar üzerinden çok hızlı yayıldığına dikkati çekerek, sahte hesaplar nedeniyle yalan haberlerin kaynağının tespit edilemediğini söyledi.

Bu noktada "yer sağlayıcı" kavramının önem arz ettiğinin altını çizen Özkaya, şöyle konuştu:

"Twitter, Facebook, Google, Youtube gibi bütün ana yer sağlayıcıların hafıza merkezi ABD'de. Diyorlar ki, 'Biz hafıza merkezi neredeyse oranın kanununa tabiyiz'. Türkiye'de yayın yapacaksınız, Türkiye'de kişilik haklarını ihlal edeceksiniz, Türkiye'de kamu düzenini bozacaksınız, Türk mahkeme kararlarını tanımayacaksınız, Türkiye'den reklam geliri elde edeceksiniz ama hiç Türkiye'de kanunlara uymayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde Türk mahkemelerinin kararları uygulanması gerekir. Türk yargısının, egemenliğinin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Amacımız, mahkeme kararları uygulansın, müracaat edilsin, bir haksızlık varsa ilgili kurum bunu derhal kaldırabilsin. Varsa itirazı, oluşturulacak merciye bildirsin, gerekiyorsa mahkemeye taraflar gidebilsin ama hızlı bir şekilde sonuç alınabilsin. Türkiye'de bir muhataplıkları olsun."

"Twitter Türkiye'de şube açacaktı"

Özkaya, Twitter'a erişim yasağı uygulandığı 2014'te, Twitter'ın başkan yardımcısıyla birlikte bir heyet Türkiye'ye geldiğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yöneticileriyle kendisinin de yer aldığı bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda Twitter başkan yardımcısının, "Siz bizi bir kriminal şirket gibi gösterdiniz, ticari değerimiz düşüyor, biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz ancak şirketimizin mali durumları zayıf, lütfen bunu kaldırın, biz bu sorunu çözmek istiyoruz." dediğini aktardı.

Anayasa Mahkemesinin, hakaret içerikli paylaşımlara yönelik o dönem verdiği "ifade özgürlüğü" kararının 15 gün daha bekletilmesi durumunda Twitter'ın Türkiye'de şube kuracağını anlatan Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin FETÖ'cü başkanvekili ve komisyon başkanlığının yönlendirilerek verilen o kararının sonucunda, Türkiye o günden bugüne kadar uluslararası operasyonların merkezi olmaya devam ediyor. Bu bir sonuç oldu. Anayasa Mahkemesinin diğer üyeleri böyle düşünmedi ama sonuç oraya geldi." diye konuştu.

"Herkese uygun olan hukuk sistemi onlara da uygun olacak"

Ali Özkaya, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi geldiğinde bu sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının olacağını belirterek, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha iyi işleyeceğini, sık sık kendi sosyal ağlarında, web sayfalarında şikayete yönelik sonuçları açıklayacaklarını, daha şeffaf bir düzenin oluşacağını vurguladı. Özkaya, ayrıca düzenlemeyle devletin reklam gelirlerinden de vergi alabileceğini dile getirdi. Özkaya, "Herkese uygun olan hukuk sistemi onlara da uygun olacaktır. Onlar da bir itirazları varsa mahkemeler, Türk yargısı herkese açıktır, itirazlarını yapacaklar." dedi.

Düzenlemeyle sosyal medya üzerinden suç işlemenin de azalacağına işaret eden Özkaya, "Bugün insanlar, sanki sosyal medyalarda suç işlediklerinde suç olmayacağını zannediyor. Burada kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldığı takdirde kişi diyecek ki, 'ben suç işlersem sonucuna katlanacağım'. O sebeple suç işlemek azalacak. Hızlı bir şekilde söz konusu mesajlar kaldırılacak." diye konuştu.

Almanya'da 2018'de yürürlüğe giren sosyal ağlar kanununa işaret eden Özkaya, bu kanunda 50 milyon avroya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezalarının bulunduğunu aktardı.

Özkaya, "Her hal ve şartta Twitter buraya gelmeli. Resmi muhataplık oluşturulmalı, daha sonraki; ceza, hukuk kısmı, şikayet et-kaldır kısımları da bunların hepsi düzenlenmeli. Bu konudaki toplumsal sıkıntıyı hep beraber çözmeliyiz. Vatandaşlarımız şunu bilsin ki AK Parti bütün özgürlüklerin teminatıdır, savunucusudur. İfade özgürlüğü en geniş manada, demokratik toplumun önemli bir değeridir. Bu değeri daha üst noktaya çıkarmak bizim açımızdan önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Haber
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Buse Varol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 14:03:47. #1.15#
title