AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı
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AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı

TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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