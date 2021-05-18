AK Parti'li Özkan: "Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır"
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AK Parti'li Özkan: "Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

AK Parti'li Özkan: "Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır" "(Akşener'in Netanyahu benzetmesi) Tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ'nün PKK'nın sözcülüğünden, coğrafyamızdan fitne ve çatışmayı destekleyenlerden başka kimseye hizmet etmeyen ihanet duruşudur" AK...

AK Parti'li Özkan: "Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır"

"(Akşener'in Netanyahu benzetmesi) Tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ'nün PKK'nın sözcülüğünden, coğrafyamızdan fitne ve çatışmayı destekleyenlerden başka kimseye hizmet etmeyen ihanet duruşudur"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "15 Temmuz'dan sonra 'Ben başbakan olacağım' diyenler milletin adamına mazlumların, mağdurların gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile benzeştirmeye çalışmaları akıldan, izandan uzaktır. Milletimize şikayet ediyoruz. Bu tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ'nün PKK'nın sözcülüğünden, coğrafyamızdan fitne ve çatışmayı destekleyenlerden başka kimseye hizmet etmeyen ihanet duruşudur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'da insanlık dışı muamelelerin yüreklerini dağladığını söyleyerek, "Bir tarafta 53 kadın, 31 çocuk, toplam 181 Filistinli kardeşimizin şehit olduğu saldırılar uluslararası toplum tarafından sadece izlendi ve dünyada uluslararası hukuk açısından istikrarı barışı huzuru korumakla görevli birleşmiş milletler olanları seyretti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası topluma yapılan çağrılar başka birleşmiş milletler olmak üzere vicdan sahibi çevreleri tarafından dikkatle izlendi ve kabul gördü" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesine sert tepki gösteren Özkan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan sonra 'Ben başbakan olacağım' diyenler milletin adamına mazlumların, mağdurların gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile benzeştirmeye çalışmaları akıldan, izandan uzaktır. Milletimize şikayet ediyoruz. Bu tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ'nün PKK'nın sözcülüğünden, coğrafyamızdan fitne ve çatışmayı destekleyenlerden başka kimseye hizmet etmeyen ihanet duruşudur."

Özkan, Kudüs'te yaşayan Filistinliler için Dışişleri Bakanı'nın bilgilendirme yapacağını belirterek, Sigortacılık Kanunu değişiklik getiren kanun teklifini görüşeceklerini ifade etti.

Özkan, CHP'nin HDP'ye Bakanlık vermesi konusunda ise, "2023 yılında taban sıkılaştırılması hedeflemesiyle yapmaya çalıştıkları ittifak ruhunu geleceğe taşımak olduğu ortaya çıkmıştır. Şu anda CHP milletvekilleri 'HDP'ye bakanlık vereceğiz' diyerek, işin bir tarafını söylüyorlar. Hem parlamenter sisteme döneceksin hem de Parlamenter sistemde Bakanlar Kurumu'nu çalıştıracaksın. HDP'nin bakanlarına yetki vereceksin. Kabineyi HDP'nin iki dudağı arasına bırakacaksın" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Özkan: 'Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır'
AK Parti'li Özkan: 'Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır'
AK Parti'li Özkan: 'Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır'
AK Parti'li Özkan: 'Netanyahu benzetmesi akıldan, izandan uzaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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