AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız

Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Meclis çatısı altında; böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız" dedi.

Ak Parti'li Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar her alanda reform niteliğinde çalışmalar yaptığını belirten Özkan, CHP'yi eleştirerek, "Ana muhalefet lideri ve CHP'liler, 1 yıl boyunca ne kadar Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar verecek girişim, yaklaşım varsa bunu sonuna kadar boca ettiler; iktidar devşirmeye çalıştılar. Mümkün mü? Zinhar. Kılıçdaroğlu, kendi yaptıkları ankette yüzde 11 çıkıyor. Bir önceki aldığı oyun altında çıkıyor. Gelecekle ilgili 'CHP Türkiye'nin derdine derman olur mu?' sorusuna, zinhar CHP'liler bile inanmıyor. Böylesi bir tabloda, CHP böyle bir noktaya nasıl geldi? Yarın da bunun faturasını Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a kesecekler. Diyecekler ki 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltukta tutan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sürekli geri götürüyor' diyecekler. Onun faturasını da bizlere kesecekler" diye konuştu.

"Biz Kandil'de, ülkemizin sınırları dışında, dünyanın neresinde olursa olsun; terörle terör yandaşları ile mücadele ederken, Meclis çatısı altında, sözde bir milletvekilinin gidip terörist kıyafetini giyip, bir teröristle resim çektirip, teröre cesaret verip, terör üyeliğini kenarda bırakacak değiliz. Bu anlamda bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında, aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Bu çerçevede, karma komisyonu yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Kılıçdaroğlu, dostlarıyla beraber ittifak yaparken, anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken, grup toplantısında o sözde milletvekili ile ilgili bir küçük ifadeyi dahi kullanmazken, üstünü kapatmaya çalışırken biz onun üstüne gideceğiz. Hesap sormayı biliriz. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız."

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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