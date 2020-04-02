AK Parti'li Özkan: 'Erken evlilik' sorununu parlamentoda çözmek istiyoruz
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Cahit Özkan, AK Parti, Güncel

AK Parti'li Özkan: 'Erken evlilik' sorununu parlamentoda çözmek istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, erken evlilik konusunun toplumsal yara olduğunu söyleyerek, "Bu erken evlilik sorununu da parlamentonun gündemine getirerek çözmek istiyoruz.

02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:55
AK Parti'li Özkan: 'Erken evlilik' sorununu parlamentoda çözmek istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, erken evlilik konusunun toplumsal yara olduğunu söyleyerek, "Bu erken evlilik sorununu da parlamentonun gündemine getirerek çözmek istiyoruz. Biz çalışmalarımıza başladık" dedi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak Ceza İnfaz Yasası teklifine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Özkan, Ceza İnfaz Yasası ile ilgili düzenlemenin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında erken bir tarihe çekildiğini söyledi. Koronavirüsün küresel bir salgın olduğuna işaret eden Özkan, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyon Başkanı bir açıklama yaptı. 'Cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak lazım' dedi. Sağlık Bilim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde cezaevlerini de Covid-19 bağlamında düzenlemek zorundaydık. Bunu da infaz düzenlemesi kapsamında gececi bir düzenleme olarak koyduk" dedi.

'CEZAEVLERİNDEKİ YOĞUNLUĞU AZALTIYORUZ'Özkan, şu anda kapalı cezaevinde yatmakta olup da, iyi hal sebebiyle açık cezaevine hak kazanmış hükümlülerin zaten sahip oldukları izin haklarını genişlettiklerini belirterek, "Açık cezaevinde yatan hükümlülerin izin hakları var. Diyoruz ki 'Biz açık cezaevinde yatan hükümlülerin bu haklarını 2 aya çıkaralım. Salgın devam ederse sürelerini iki kez uzatma yetkisini Adalet Bakanlığı'na verelim'. Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyon Başkanının, hem de ülkemizde karar veren Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uygun yapılan düzenlemelerdir. Cezaevlerindeki yoğunluğu aşağıya çekiyoruz" ifadelerini kullandı. 'KESİNLİKLE AF DEĞİL'Cahit Özkan, infaz paketi ile ilgili tüm kesimlerin hassasiyetlerini gözettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Birinci kural kamu vicdanının huzur bulmasıdır. İki, özellikle hükümlülerin topluma kazandırılması, buna 'ıslah müessesesi' diyoruz. Üçüncüsü cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi. Bunu hep birlikte değerlendiriyoruz. Bu sadece Covid-19 salgını vesilesi ile yapılmış bir paket değildir. Aynı zamanda; suç ve cezanın orantılılığı ilkesi. Bu ilkeyi de dikkate alarak bu düzenlemeyi yapıyoruz. Daha önce cezaların miktarını biraz artırmıştık. 82 milyonun vicdanında bir karşılık bulsun diye getiriyoruz. Bu bir af değil, kesinlikle değil. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."'ERKEN EVLİLİK TOPLUMSAL YARAMIZ'İnfaz paketinin içinde yer almayan, 'erken evlilik' ile ilgili de değerlendirme yapan Özkan, erken evlilik meselesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Toplumsal yaramız. Hem genç kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesi sosyolojik bir yara hem de yasak dönemde evlendikleri için, eşlerinin cezaevine girmesi ile karşı karşıya kaldıkları için, bir sorunla karşı karşıyayız. Ceza hukukuna ilişkin bu sorun sadece AK Parti'nin değil bütün partilerin omuzlarında. Muhalefet partileri de sık sık bu işin mağdurlarını alarak basın toplantısı düzenliyorlar. Milletimizin de bu dikkatinden kaçmıyor. İşte biz infaz düzenlemesini yaparken, nasıl MHP'nin gündeme getirdiği, AK Parti'nin de yakından takip ettiği bu çalışmayı tüm siyasi partilerin görüşlerine sunarak son şeklini verdiysek, bu erken evlilik sorununu da parlamentonun gündemine getirerek çözmek istiyoruz. Bu noktada eğer siyasi partiler bu sürece dahil olur, onlarla beraber ortak aklın gereği olarak, bu kararı verirsek her siyasi partinin kendi tabanı da yeniden böyle süreçlerle ülkeyi karşı karşıya bırakmamak için, kendi tabanlarına mesaj vermiş olurlar. Küçük yaşta evlenmeleri doğru bir şey değil, biz çalışmalarımıza başladık." 

Görüntü Dökümü: -Cahit Özkan ile röp.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Besti KARALAR-Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

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